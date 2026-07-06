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盤中速報 - 費城半導體大漲2.34%，報12921.54點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日09:30，費城半導體上漲295.31點（或2.34%），暫報12921.54點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.37%
  • 近 1 月：+3.32%
  • 近 3 月：+61.18%
  • 近 6 月：+69.56%
  • 今年以來：+78.26%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲4.27%；科磊(KLAC-US)上漲4.01%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.86%；應用材料(AMAT-US)上漲3.66%；英特格(ENTG-US)上漲3.52%。

部分成分股表現相對疲軟，安可(AMKR-US)下跌12.93%；輝達(NVDA-US)下跌0.18%；連貫(COHR-US)下跌0.11%。


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費城半導體13192.484.49%
泰瑞達398.14+7.87%
科磊244.535+3.81%
邁威爾科技255.72+4.25%
應用材料619.07+2.66%
英特格154.72+5.50%
安可73.15+5.03%
輝達196.315+0.76%
連貫350.83+5.24%

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