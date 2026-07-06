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盤後速報 - 耀穎(7772)下週(7月13日)除息1.5元，預估參考價135.5元

鉅亨網新聞中心

耀穎(7772-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月6日)收盤價137.00元計算，預估參考價為135.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

耀穎(7772-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體晶圓光感濾光片製程代工。玻璃與晶圓鍍膜。光學及精密器械製造業。近5日股價上漲0.38%，櫃買市場加權指數上漲7.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/13 137.00 1.5 1.09% 0.0
2025/07/11 103.5 0.5 0.48% 0.0

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集中市場加權指數46556.39-0.48%
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