盤後速報 - 耀穎(7772)下週(7月13日)除息1.5元，預估參考價135.5元
鉅亨網新聞中心
耀穎(7772-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月6日)收盤價137.00元計算，預估參考價為135.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
耀穎(7772-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體晶圓光感濾光片製程代工。玻璃與晶圓鍍膜。光學及精密器械製造業。近5日股價上漲0.38%，櫃買市場加權指數上漲7.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/13
|137.00
|1.5
|1.09%
|0.0
|2025/07/11
|103.5
|0.5
|0.48%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 耀穎(7772)急拉3.45%報148.0元，成交119張
- 盤中速報 - 耀穎(7772)大跌7.05%，報145元
- 盤中速報 - 耀穎(7772)急拉3.45%報150.0元，成交109張
- 盤中速報 - 耀穎(7772)急拉5.47%報165.0元，成交220張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇