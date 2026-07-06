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盤中速報 - 通嘉(3588)急拉3.23%報73.2元，成交719張

鉅亨網新聞中心

通嘉(3588-TW)近5分K漲速3.23%，06日11:17報73.2元，成交719張，今日漲幅為4.13％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

通嘉(3588-TW)近5日股價下跌1.82% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 4.68%。集中市場加權指數 上漲 4.96%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+401 張
  • 外資買賣超：+410 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：-369 張
  • 融券增減：-18 張


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