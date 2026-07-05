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盤中速報 - HOT大跌10.1%，報0.000374美元

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HOT(HOT)在過去 24 小時內跌幅超過10.1%，最新價格0.000374美元，總成交量達0.08億美元，總市值0.66億美元，目前市值排名第 97 名。

近 1 日最高價：0.000432美元，近 1 日最低價：0.000333美元，流通供給量：175,477,767,658。

Holo是一個對等分佈式平臺，用於託管使用Holochain構建的去中心化應用程式，Holochain是用於開發不需要使用區塊鏈技術的DApp的框架。 Holo的目標是充當更廣泛的互聯網與使用Holochain構建的應用程式之間的橋樑，從而提供一個生態系統和市場，使DApp易於訪問，因為DApp由Holo網絡參與者託管在互聯網上。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+13.87%
  • 近 1 月：+16.12%
  • 近 3 月：-12.19%
  • 近 6 月：-37.08%
  • 今年以來：-29.96%

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