盤中速報 - ARPA大漲34.76%，報0.01105美元

ARPA是基於區塊鏈的第2層解決方案，用於隱私保護計算，由多方計算（ MPC）啟用。 成立於2018年4月的ARPA的目標是將數據實用程式與所有權分離並啟用數據租用。 ARPA的MPC協議為多個實體創建了協作分析數據並提取數據協同作用的方法，同時又保持了各方的數據輸入的私密性和安全性。