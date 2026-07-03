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營收速報 - 聯茂(6213)6月營收42.14億元年增率高達47.94％

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聯茂(6213-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣42.14億元，年增率47.94%，月增率10.8%。

今年1-6月累計營收為206.73億元，累計年增率25.62%。

最新價為394元，近5日股價上漲13.71%，相關零組件業上漲9.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1041 張
  • 外資買賣超：-3634 張
  • 投信買賣超：+992 張
  • 自營商買賣超：+1601 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 42.14億 48% 11%
26/5 38.03億 29% 8%
26/4 35.13億 14% 4%
26/3 33.70億 14% 29%
26/2 26.10億 9% -18%
26/1 31.64億 42% -0%

聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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