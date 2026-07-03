營收速報 - 聯茂(6213)6月營收42.14億元年增率高達47.94％
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今年1-6月累計營收為206.73億元，累計年增率25.62%。
最新價為394元，近5日股價上漲13.71%，相關零組件業上漲9.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1041 張
- 外資買賣超：-3634 張
- 投信買賣超：+992 張
- 自營商買賣超：+1601 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|42.14億
|48%
|11%
|26/5
|38.03億
|29%
|8%
|26/4
|35.13億
|14%
|4%
|26/3
|33.70億
|14%
|29%
|26/2
|26.10億
|9%
|-18%
|26/1
|31.64億
|42%
|-0%
聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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