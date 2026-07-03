營收速報 - 增你強(3028)6月營收59.82億元年增率高達65.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為372.25億元，累計年增率93.18%。
最新價為82元，近5日股價上漲1.36%，相關電子通路上漲3.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+922 張
- 外資買賣超：+695 張
- 投信買賣超：+245 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|59.82億
|66%
|-8%
|26/5
|65.26億
|103%
|-7%
|26/4
|69.96億
|106%
|-7%
|26/3
|75.15億
|125%
|96%
|26/2
|38.28億
|45%
|-40%
|26/1
|63.78億
|109%
|79%
增你強(3028-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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