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營收速報 - 增你強(3028)6月營收59.82億元年增率高達65.62％

鉅亨網新聞中心

增你強(3028-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣59.82億元，年增率65.62%，月增率-8.34%。

今年1-6月累計營收為372.25億元，累計年增率93.18%。

最新價為82元，近5日股價上漲1.36%，相關電子通路上漲3.92%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+922 張
  • 外資買賣超：+695 張
  • 投信買賣超：+245 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 59.82億 66% -8%
26/5 65.26億 103% -7%
26/4 69.96億 106% -7%
26/3 75.15億 125% 96%
26/2 38.28億 45% -40%
26/1 63.78億 109% 79%

增你強(3028-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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