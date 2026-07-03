鉅亨速報 - Factset 最新調查：智利化工礦業(SQM-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為94.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對智利化工礦業(SQM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.58元上修至6.84元，其中最高估值9.13元，最低估值3.41元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.13(9.13)
|12.62
|11.2
|4.91
|最低值
|3.41(3.41)
|2.77
|3.26
|4.91
|平均值
|6.78(6.76)
|6.74
|7.3
|4.91
|中位數
|6.84(6.58)
|6.96
|7.03
|4.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|95.13億
|117.51億
|109.82億
|109.08億
|最低值
|54.65億
|51.66億
|55.83億
|77.60億
|平均值
|80.77億
|79.03億
|82.43億
|93.34億
|中位數
|79.72億
|78.27億
|77.96億
|93.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.04
|13.74
|7.04
|-1.40
|2.06
|營業收入
|28.53億
|107.60億
|74.66億
|44.89億
|45.69億
詳細資訊請看美股內頁：
智利化工礦業(SQM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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