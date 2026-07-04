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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對億豐(8464-TW)做出2026年EPS預估：中位數由25.65元下修至25.47元，其中最高估值26.42元，最低估值24.71元，預估目標價為458元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|26.42(26.42)
|28.53
|29.89
|最低值
|24.71(24.71)
|25.32
|28.21
|平均值
|25.49(25.52)
|27.08
|29.2
|中位數
|25.47(25.65)
|27.4
|29.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32,367,000
|34,200,000
|36,232,950
|最低值
|31,001,000
|32,451,000
|35,651,000
|平均值
|31,701,270
|33,745,670
|35,935,650
|中位數
|31,719,460
|33,880,840
|35,929,320
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,601,203
|6,903,073
|5,487,702
|6,173,011
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,968,999
|29,535,209
|26,913,391
|28,951,432
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8464/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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