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盤後速報 - 合勤控(3704)次交易(6)日除息0.4元，參考價46.55元

鉅亨網新聞中心

合勤控(3704-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為46.55元，相較今日收盤價46.95元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 46.95 0.4 0.85% 0.0
2025/07/04 27.8 0.29924 1.08% 0.0
2024/07/05 41.2 1.49524 3.63% 0.0
2023/08/25 48.8 1.23809 2.54% 0.0
2022/08/25 28.45 0.5087 1.79% 0.0


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