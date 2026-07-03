盤後速報 - 合勤控(3704)次交易(6)日除息0.4元，參考價46.55元
鉅亨網新聞中心
合勤控(3704-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為46.55元，相較今日收盤價46.95元，息值合計為0.4元，股息殖利率0.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|46.95
|0.4
|0.85%
|0.0
|2025/07/04
|27.8
|0.29924
|1.08%
|0.0
|2024/07/05
|41.2
|1.49524
|3.63%
|0.0
|2023/08/25
|48.8
|1.23809
|2.54%
|0.0
|2022/08/25
|28.45
|0.5087
|1.79%
|0.0
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