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盤後速報 - 可成(2474)次交易(6)日除息7.11元，參考價199.89元

鉅亨網新聞中心

可成(2474-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.11元。

首日參考價為199.89元，相較今日收盤價207.00元，息值合計為7.11元，股息殖利率3.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 207.00 7.11387 3.44% 0.0
2025/12/23 197.0 3.15958 1.6% 0.0
2025/07/03 216.5 8.32679 3.85% 0.0
2024/12/10 196.0 7.5 3.83% 0.0
2024/07/04 233.5 5.0 2.14% 0.0


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