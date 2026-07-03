盤後速報 - 可成(2474)次交易(6)日除息7.11元，參考價199.89元
鉅亨網新聞中心
可成(2474-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.11元。
首日參考價為199.89元，相較今日收盤價207.00元，息值合計為7.11元，股息殖利率3.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|207.00
|7.11387
|3.44%
|0.0
|2025/12/23
|197.0
|3.15958
|1.6%
|0.0
|2025/07/03
|216.5
|8.32679
|3.85%
|0.0
|2024/12/10
|196.0
|7.5
|3.83%
|0.0
|2024/07/04
|233.5
|5.0
|2.14%
|0.0
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