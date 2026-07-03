鉅亨速報

盤後速報 - 永純(4711)下週(7月10日)除息0.5元，預估參考價17.3元

鉅亨網新聞中心

永純(4711-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月3日)收盤價17.80元計算，預估參考價為17.3元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

永純(4711-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為不飽和聚酯樹脂。多元醇聚酯樹脂。FRP製品。近5日股價上漲1.74%，櫃買市場加權指數下跌0.08%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 17.80 0.5 2.81% 0.0
2025/07/15 15.05 0.5 3.32% 0.0
2024/07/02 17.15 0.5 2.92% 0.0
2023/07/07 17.5 0.5 2.86% 0.0
2022/07/07 15.7 1.0 6.37% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46780.62+0.08%
永純17.8+1.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
永純

55.56%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
永純

55.56%

勝率

#均線指標上攻

偏強
永純

55.56%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty