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盤後速報 - 其陽(3564)下週(7月10日)除息0.27元，預估參考價49.58元

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其陽(3564-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。

以今日(7月3日)收盤價49.85元計算，預估參考價為49.58元，息值合計為0.27元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

其陽(3564-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路安全相關產品之設計、製造及銷售。近5日股價上漲1.57%，櫃買市場加權指數下跌0.08%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 49.85 0.27 0.54% 0.0
2025/07/14 64.7 0.89 1.38% 0.0
2024/07/05 102.0 0.35 0.34% 0.0
2023/07/04 52.5 0.8 1.52% 0.0
2022/07/19 28.95 0.6 2.07% 0.0

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