盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報13086.78點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:28，費城半導體下跌266.5點（或2%），暫報13086.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.78%
- 近 1 月：+2.99%
- 近 3 月：+71.15%
- 近 6 月：+88.52%
- 今年以來：+88.52%
焦點個股
費城半導體成分股以科磊(KLAC-US)領跌。科磊(KLAC-US)下跌7.04%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌6.35%；科林研發(LRCX-US)下跌6.03%；應用材料(AMAT-US)下跌5.6%；泰瑞達(TER-US)下跌5.47%。
部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲1.43%；安森美半導體(ON-US)上漲0.78%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.74%；德州儀器(TXN-US)上漲0.68%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.17%。
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