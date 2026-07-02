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盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報13086.78點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:28，費城半導體下跌266.5點（或2%），暫報13086.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.78%
  • 近 1 月：+2.99%
  • 近 3 月：+71.15%
  • 近 6 月：+88.52%
  • 今年以來：+88.52%

焦點個股


費城半導體成分股以科磊(KLAC-US)領跌。科磊(KLAC-US)下跌7.04%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌6.35%；科林研發(LRCX-US)下跌6.03%；應用材料(AMAT-US)下跌5.6%；泰瑞達(TER-US)下跌5.47%。

部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲1.43%；安森美半導體(ON-US)上漲0.78%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.74%；德州儀器(TXN-US)上漲0.68%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.17%。


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費城半導體12839.51-3.85%
科磊241.79-9.17%
Onto Innovation Inc.307.995-12.3%
科林研發363.48-7.10%
應用材料602.655-7.41%
泰瑞達385.69-9.75%
台積電ADR444.15-0.02%
安森美半導體92.4-2.36%
凌雲邏輯144.86-1.07%
德州儀器295.26-1.06%
安謀控股公司325.595-3.52%

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