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鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為28.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.29元，其中最高估值0.45元，最低估值0.11元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.45(0.45)0.951.472.06
最低值0.11(0.11)0.30.951.35
平均值0.3(0.31)0.681.21.65
中位數0.29(0.3)0.721.251.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值144.30億217.33億286.87億349.08億
最低值116.16億160.81億216.89億267.29億
平均值134.50億187.86億242.35億304.17億
中位數139.64億186.29億238.61億300.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.24-0.40-1.60-0.11-0.63
營業收入4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬68.42億

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQXO

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