加碼「嗶」經濟！彰銀攜手寧夏夜市、耐斯廣場祭TWQR 20%現金回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-05 09:55

彰化銀行 (2801-TW) 積極拓展數位金融版圖，瞄準台灣在地消費熱點，宣布與台北市寧夏夜市及嘉義耐斯廣場攜手推出專屬支付優惠。自 115 年 7 月起，民眾在指定活動地點使用 TWQR 台灣 Pay 金融卡或帳戶付款，單筆交易不限金額均可享有 20% 現金回饋，透過優質的數位支付體驗與在地商家緊密連結，不僅提供消費者實質的價格補貼，更全面帶動台灣行動支付普及率與智慧觀光能量。

搶佔「嗶」經濟！彰銀攜手寧夏夜市、耐斯廣場祭TWQR 20%超值回饋。（圖：彰銀）

針對深具國際指標性的台北市寧夏夜市，彰化銀行舉辦寧夏夜市愛逮玩台灣 Pay 享 20% 回饋活動，期間至 115 年 12 月 31 日止 。活動期間每金融卡或帳戶最高可享 500 元現金回饋，總回饋金額上限為 30 萬元 。寧夏夜市近年轉型為環保夜市，致力打造城市綠色生活場域，並導入行動支付與跨境掃碼服務，讓外國旅客亦能輕鬆消費 。彰化銀行更提供 TWQR 乘車碼，串聯大眾運輸與餐飲場景，落實綠色經濟理念 。

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同步展開的還有耐斯廣場 Pay 你享回饋活動，優惠範圍包含耐斯廣場購物中心與耐斯王子大飯店，期間自 115 年 7 月 1 日起至 115 年 12 月 27 日止 。民眾使用 TWQR 台灣 Pay 付款，單筆消費不限金額同享 20% 現金回饋，每信用卡、金融卡或帳戶於活動期間回饋上限為 1,000 元，總回饋金額上限則達 110 萬元 。耐斯廣場作為雲嘉地區的時尚地標，結合購物、休閒與住宿，透過彰化銀行的數位轉型推動，持續優化跨境與在地客群的消費體驗 。