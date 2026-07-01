2026 進入下半年，台北股匯今 (1) 日表現不同調， 加權指數 持續反彈站上 47000 點關卡，但 新台幣 兌美元匯率先升後貶，再度回測 31.9 元，跟隨主要亞幣走軟，終場收在 31.874 元、貶值 3.7 分，中止連二揚，創近 3 個月以來的新低，台北與元太外匯市場總成交值 25.73 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.81 元，最高升至 31.801 元，不過，出口商在第二季底拋匯需求已經告一段落，外資雖有匯入，但也將領到的股息匯出，使得新台幣匯率升幅有限，並轉為貶值，最低來到 31.9 元，終場在央行稍加調節下，收在 31.874 元、貶值 3.7 分。