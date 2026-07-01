鉅亨網記者陳于晴 台北
2026 進入下半年，台北股匯今 (1) 日表現不同調，加權指數持續反彈站上 47000 點關卡，但新台幣兌美元匯率先升後貶，再度回測 31.9 元，跟隨主要亞幣走軟，終場收在 31.874 元、貶值 3.7 分，中止連二揚，創近 3 個月以來的新低，台北與元太外匯市場總成交值 25.73 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.81 元，最高升至 31.801 元，不過，出口商在第二季底拋匯需求已經告一段落，外資雖有匯入，但也將領到的股息匯出，使得新台幣匯率升幅有限，並轉為貶值，最低來到 31.9 元，終場在央行稍加調節下，收在 31.874 元、貶值 3.7 分。
台股今天持續上演多頭走勢，台積電法說行情提前啟動，帶動大盤一度大漲 1167 點，終場漲點收斂至 893.08 點，收在 47018.99 點，外資回頭買超 323.76 億元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，日元持續貶值 0.25%，創 40 年新低，韓元、新台幣、人民幣均貶值 0.12%，星幣貶值 0.13%，亞幣全面走弱。
美國 6 月非農就業報告將於 2 日揭曉，經濟學家預期表現將維持強勁，使聯準會更難啟動寬鬆政策，市場甚至開始押注，在華許 (Kevin Warsh) 領導下的 Fed 最快可能於 9 月升息。市場關注華許出席葡萄牙辛特拉 (Sintra) 年度央行論壇的談話內容。
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