鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-30 09:40

外媒最新報導指出，DeepSeek 新一代大模型 V4 正式版預計 7 月中旬上線，並同步啟用「峰谷分時定價」機制，成為繼日前宣布永久降價後，首次針對高峰時段調漲 API 費用，藉此疏導算力擁塞，並引導開發者錯峰調用。

綜合《科創版日報》與《藍鯨新聞》等陸媒報導，根據 DeepSeek 發送給開發者的升級郵件，V4 Pro 與 V4 Flash 模型非高峰時段維持現行低價，但每日上午 9:00–12:00、下午 14:00–18:00 兩個工作時段，API 調用價格加倍。其中 V4 Pro 高峰時段輸出成本為每百萬 Tokens12 元 (人民幣，下同)，V4 Flash 為 4 元，輸入端則依快取命中與否分別調整為 0.05 元與 6 元 (Pro)、0.04 元與 2 元 (Flash)。多位 API 用戶已確認收到通知。

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DeepSeek V4 預覽版今年 4 月釋出，5 月宣布由原限時 2.5 折優惠改為永久降價，V4 Pro 輸出由 24 元降至 6 元、輸入相應打折，被視為主打低價滲透市場的策略。

DeepSeek 此次引入峰谷定價，雖非全面漲價，但對集中於辦公時段大量調用模型的企業用戶而言，實際營運成本將明顯上升。