鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.13元，預估目標價為22.64元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.13元上修至-0.13元，其中最高估值0.36元，最低估值-0.62元，預估目標價為22.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.36(0.36)
|0.82
|0.93
|最低值
|-0.62(-0.62)
|-0.27
|-0.03
|平均值
|-0.14(-0.13)
|0.19
|0.41
|中位數
|-0.13(-0.13)
|0.19
|0.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|158.78億
|218.49億
|249.07億
|最低值
|123.38億
|140.12億
|150.56億
|平均值
|139.29億
|177.67億
|205.28億
|中位數
|140.74億
|178.42億
|211.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|-0.17
|營業收入
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
|106.73億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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