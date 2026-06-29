鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-29 09:10

俄方任命的克里米亞地區行政長官阿克肖諾夫 26 日（上周五）表示，他與塞瓦斯托波爾市市長拉茲沃扎耶夫共同簽署法令，宣布實施「地區級緊急狀態」。

此舉不會限制人員流動和實施宵禁，旨在最有效解決同確保民生各領域穩定運轉相關問題，例如迅速購買燃料和發電機等。

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據俄羅斯《論據與事實報》28 日報導，克里米亞 27 日晚至 28 日凌晨再遭烏克蘭無人機襲擊。

《法新社》指出，該地區當前正經歷燃料短缺和斷電，這是烏軍無人機襲擊該地區和俄羅斯南部物流鏈及石油設施的後果。

據《論據與事實報》報導，自本月 21 日起，克里米亞地區加油站已全面停止向個人和法人實體出售燃油。

拉茲沃扎耶夫 27 日稱，28 日起塞瓦斯托波爾市民眾可憑發放的二維碼在特定時段購買燃油，但每輛車限購 20 升。

據《烏通社》報導，烏克蘭海軍發言人普列堅丘克 28 日說，對克里米亞境內俄羅斯後勤等設施的打擊是烏軍多階段行動的一部分。

美國《華盛頓郵報》稱，烏克蘭無人機日益深入俄羅斯境內攻擊武器庫、煉油等設施，導致俄羅斯面臨全國燃料短缺。上周早些時候，燃料危機已使俄羅斯數十個地區實施燃料配給。

俄羅斯已全面禁止汽油和航空燃油出口，正考慮全面禁止柴油出口。