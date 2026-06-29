鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-29 10:06

美軍以伊朗攻擊荷姆茲海峽附近海域商船為由，27 日（上周六）再次攻擊伊朗境內多個目標打擊。美國總統川普同日發文，指責伊朗再次違反停火協議。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 28 日說，已對近日美國侵略行徑作出果斷回應，今後將更強硬地對待違規船隻，並威脅對美軍基地發起地獄式打擊。

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美軍 26 日曾以商船途經荷姆茲海峽遭襲為由，對伊朗實施了一次打擊。27 日，美軍中央司令部在社交媒體發表聲明，稱美軍當天對伊朗境內多個目標實施新一輪打擊，目標包括伊朗的軍事監視設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存設施以及布雷裝備等。

聲明稱，伊朗武裝力量於美東時間 27 日凌晨再次襲擊一艘荷姆茲海峽附近海域油輪，美軍當天的軍事打擊行動是對「伊朗持續針對商船行為」的直接回應。

隨後不久，美軍中央司令部又在社交媒體上繼續發布影片，稱美軍戰機剛剛對伊朗在荷姆茲海峽及其附近多地的 10 個軍事目標實施打擊。

川普 27 日在社交媒體發文，指責伊朗再次違反停火協議。

他說：「美國戰機剛剛打擊了伊朗的飛彈和無人機儲存地點以及沿海雷達站，原因是他們再次違反了停火協議！」

川普威脅：「總有一天，我們或許將無法再保持理智」，被迫重啟軍事行動。「如果發生這種情況，伊朗將不復存在！」

美國《Fox News》記者珍妮弗 · 格里芬 27 日在社交媒體發文，稱她詢問美國國防部一名高階官員，美軍為何要再次空襲這些自 2 月底美以伊衝突爆發以來已多次打擊的伊朗目標。