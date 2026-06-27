盤中速報 - Sei大跌8.05%，報0.05美元
鉅亨網新聞中心
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格0.05美元，總成交量達0.07億美元，總市值3.53億美元，目前市值排名第 49 名。
近 1 日最高價：0.06美元，近 1 日最低價：0.05美元，流通供給量：6,733,333,333。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.80%
- 近 1 月：-19.69%
- 近 3 月：-3.08%
- 近 6 月：-54.68%
- 今年以來：-54.33%
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