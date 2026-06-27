外資瘋狂大賣空、外銷訂單連16紅、日月光股東會 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-27 11:16

三大法人周三 (24 日) 合計賣超 2102.38 億元，其中，外資大開殺戒，賣超 1774.18 億元，創史上最大賣超；經濟部周二 (23 日) 公布 5 月外銷訂單，連續 16 個月呈現正成長；日月光周三召開股東會，營運長吳田玉釋出漲價訊號，以下為本周大事回顧：

外資大賣1774億元創紀錄、外銷訂單連16紅、日月光股東會，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

外資大賣空！史上最大賣超 1774 億元砍台積電 3.8 萬張 台指期加空至 8.3 萬口新高

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台股周三 (24 日) 終場收 46043.6 點，下跌 1057.05 點或跌 2.24%，守住 46000 點大關，失守 5 日均線，成交量 1.4 兆元；外資大開殺戒賣超 1774.18 億元，創下史上最大賣超，其中砍出台積電達 3.84 萬張；外資連續 2 天賣超 2160.1 億元，將 6 月以來賣超金額擴大至 4132 億元，目前僅次於 2024 年 3 月創下的外資單月最大賣超 4677 億元。

〈外銷訂單〉16 紅！5 月逼近 900 億美元創單月次高 前 5 月年增近 5 成

經濟部周二 (23 日) 公布 115 年 5 月外銷訂單金額達 894.8 億美元 ，較上月增加 2.3% ，較上年同月則大幅成長 47.2%。主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求維持旺盛，帶動全球客戶拉貨動能持續，加上國際原物料價格上漲挹注 ，致外銷接單展現強勁復甦力道。自 114 年 3 月翻紅以來，已連續 16 個月呈現正成長 ，且 5 月接單金額更刷新歷年同月新高紀錄。

〈日月光股東會〉釋漲價訊號 吳田玉：漲價有三層次、第一層漲價是必然

〈工業生產指數〉連 27 紅！5 月工業、製造業生產指數同創歷史高 年增逾 1 成

經濟部周三 (24 日) 發布 5 月工業生產統計，在 AI 應用、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺帶動下，5 月工業生產指數達 136.65、製造業生產指數達 139.12，不僅與上月相比分別增加 8.03%，與上年同月相比也分別成長 11.78% 與 12.68%，雙雙打破歷史紀錄，同寫歷史新高及連續 27 個月正成長。累計今年 1 至 5 月，工業生產與製造業生產亦維持強勁動能，較上年同期分別增加 19.12% 及 20.57%。

〈台塑法說〉Q3 有望持續獲利 乙丙烯價格大跌客戶買盤偏保守觀望

台塑 (1301-TW) 周五 (26 日) 舉行法說會，台塑總經理暨發言人林勝冠表示，第二季受惠於美國廠原料穩定且低廉，加上售價提高下，本業轉虧為盈，第 3 季有望持續獲利，但因 6 月美伊戰事和緩下，乙、丙烯均價一度跌破 1,000 元，客戶買盤均偏觀望、保守，整體市場也受到影響。但法人預期，台塑全年度業績有望達到持續獲利。