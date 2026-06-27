鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-27 10:20

業界指出，AI 伺服器需求依舊強勁，輝達 (NVDA-US) Rubin 平台即將於下半年逐步放量，因其導入面積更大的載板，消耗更多產能，加上 Agentic AI 帶動通用伺服器需求回升，使 ABF/BT 載板短缺情況加劇。

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外資預估，IC 載板下半年每季調漲價格幅度約 7-8%，高於先前提到的 5-8%。顯示載板定價環境優於原先預期，且南電客戶比全球同業更廣，這樣的客戶結構可能使南電在 2026-2028 年間，載板漲價幅度高於競爭對手。

外資回顧過去 ABF/BT 載板上漲循環，當時 ABF 與 BT 載板毛利率曾分別達到約 50% 與 30%。此次循環則有機會突破歷史紀錄，看好其後續獲利表現。

南電本周沿五日線上攻，突破盤整格局，周五在台股大跌時仍一度亮燈漲停，達 1,145 元，終場收在 1,125 元，周漲 28.72%，成交量滾出 14.2 萬張，較上周翻倍，三大法人也全站買方，其中，外資狂掃 2 萬張，投信、自營商分別小幅加碼 1,846 張、69 張。