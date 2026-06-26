盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.02%，報78.43美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間26日21:45股價上漲3.75美元，報78.43美元，漲幅5.02%，成交量423,471（股），盤中最高價78.43美元、最低價75.30美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.72%
- 近 1 月：-12.57%
- 近 3 月：+12.37%
- 近 6 月：-53.65%
- 今年以來：-53.94%
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