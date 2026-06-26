盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5%，報468.23美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間26日22:26股價上漲22.3美元，報468.23美元，漲幅5%，成交量453,300（股），盤中最高價468.23美元、最低價440.40美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.06%
- 近 1 月：-7.42%
- 近 3 月：+2.12%
- 近 6 月：-38.7%
- 今年以來：-33.82%
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