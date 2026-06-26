鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為112.72元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.89元，其中最高估值5.81元，最低估值4.21元，預估目標價為112.72元。