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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為112.72元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.89元，其中最高估值5.81元，最低估值4.21元，預估目標價為112.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.81(5.81)5.596.46.4
最低值4.21(4.21)3.554.065.39
平均值4.99(4.95)4.75.295.9
中位數4.89(4.74)4.645.195.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值466.77億498.88億538.76億567.93億
最低值434.24億456.49億477.27億547.62億
平均值442.16億474.66億508.61億557.78億
中位數440.86億475.12億509.98億557.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.923.3210.353.542.71
營業收入274.16億334.54億396.09億426.39億437.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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