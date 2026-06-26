鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 19:20

和泰產險響應國都汽車年度公益活動，攜手保護動物協會長期推動的流浪狗照護計劃，今 (26) 日於和泰產險大直大樓舉辦聯合公益記者會，宣布此次認購水果禮盒，總金額超過新台幣 150 萬元。和泰產險總經理顏思齊會後受訪時談及營運狀況，他直言，繼第一季財報超標後，第二季也持續看好，預期上半年獲利超標達成、且優於去年同期。

2026 年上半年進入尾聲，顏思齊指出，儘管產險市場競爭激烈，但和泰產險近 2、3 年來堅持「嚴選業務品質」，挑選適合的賽道深耕，「我們強調的是專業服務與長期信任，不想打短線的價格競爭」。

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和泰產險第一季稅後純益 6.18 億元，EPS 3.09 元。顏思齊指出，今年大部分的產險公司應該都是獲利的，而和泰產險第二季可望延續第一季的強勁勢頭，整體上半年的獲利狀況相當不錯，將比去年好，可望超標達成。

展望未來，顏思齊表示，在數位化的時代下，除了傳統險別及通路繼續穩健經營外，和泰產險將積極朝向「生態系」發展。例如，和泰產險先前攜手凱基銀行推出「數位資產託管風險保障保險」。

此外，和泰產險過去也推動透過行動身分識別服務驗證 (Mobile ID) 取代紙本文件簽署，省時又簡便，還能確保理賠資訊的安全。顏思齊指出，所謂的生態系發展，即是把保險自然融合在消費者的「食衣住行育樂」情境中，和泰產險也會持續與集團緊密合作開發新商機。

國都汽車、和泰產險、中華民國保護動物協會三方協力攜手，推動「挺農守護狗來 Fruit」公益活動，此次成功募集超過 150 萬元的認購金額，將於扣除必要成本後全數捐贈予保護動物協會，用於犬舍維護、飼料與醫療支出、助養計畫、認養推廣及中長期收容空間改善等用途，讓更多流浪犬貓獲得妥善照顧與重生的機會。

國都汽車總經理黃明顯表示，國都汽車長期致力於在地關懷，此次希望藉由企業資源的實質投入，發揮拋磚引玉的效果，不僅喚起更多民眾對流浪動物議題的關注，同時以實際行動支持在地農業，為臺灣社會注入更多溫暖、正向的改變力量。

和泰產險總經理顏思齊也感同身受地表示，保險的核心精神本就是「守護」與「互助共濟」。此次和泰產險積極響應此專案，正是將這份保險初衷延伸至社會公益，期盼透過跨界合作的力量，讓善意在偏鄉與土地間持續擴散，編織出更緊密的社會安全網。