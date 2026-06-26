鉅亨網記者吳承諦 台北
精英電腦 (2331-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理翁育斌指出，今年全球個人電腦與筆電市場仍面臨地緣政治、關稅、人工智慧架構競爭以及硬體缺料等多元挑戰，預估兩大市場全年出貨量都將較去年衰退約 6%。面對整體產業環境的波動，精英電腦將全面轉向高毛利 AI PC 及商用筆電，並以邊緣運算作為下半年的發展主軸，期盼維持全年對年成長的目標。
翁育斌表示，雖然首季毛利率受到市場環境波動影響而有所下滑，但透過內部的費用優化管理，第一季營業利益仍較去年同期成長超過二成五，其中迷你個人電腦營收已占整體電腦業務營收的二成以上。
針對後續的營運規劃，精英電腦指出第二季的營運方向將以與第一季持平為主，並持續透過產品組合優化與成本控管來因應快速變化的電子產業。財務長池梅娟則補充說明，第一季存貨水位來到 29.5 億元，相較於去年底的 25 億元增加約 4 億元，存貨周轉天數也由去年底的 51 天上升到 58 天，這主要是針對後續訂單進行備料，同時因應當前市場缺料議題而採取策略性備料。
在人工智慧布局方面，精英今年於台北國際電腦展已向市場推出代理式 AI 的軟硬體協同架構。該架構由迷你個人電腦負責地端的初步算力與決策，工作站則負責複雜的推論與模型執行，透過立體分工模式降低企業部署與託管成本。這種運作模式不僅能顯著降低資料傳輸成本、提升運算效率，還能保障資料 100% 不外流，全面滿足企業客戶對資料安全與應用落地的剛性需求。
此外，精英也積極將邊緣人工智慧導入智慧醫療領域，深化全方位的資源整合。公司結合集團內的醫護生態圈，將旗下迷你電腦應用於醫療邊緣監控，並將相關資料轉換為符合全球醫療資料交換標準的格式化資料。這項醫療科技應用預計在今年下半年起正式朝商業場域進行量產推進，可望將核心的邊緣運算技術優勢轉化為實際的營運成果。
下一篇