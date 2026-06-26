鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-26 17:29

精英電腦 (2331-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理翁育斌指出，今年全球個人電腦與筆電市場仍面臨地緣政治、關稅、人工智慧架構競爭以及硬體缺料等多元挑戰，預估兩大市場全年出貨量都將較去年衰退約 6%。面對整體產業環境的波動，精英電腦將全面轉向高毛利 AI PC 及商用筆電，並以邊緣運算作為下半年的發展主軸，期盼維持全年對年成長的目標。

精英下半年強攻邊緣AI 調整產品組合逆風力求全年成長。(圖：shutterstock)

翁育斌表示，雖然首季毛利率受到市場環境波動影響而有所下滑，但透過內部的費用優化管理，第一季營業利益仍較去年同期成長超過二成五，其中迷你個人電腦營收已占整體電腦業務營收的二成以上。

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針對後續的營運規劃，精英電腦指出第二季的營運方向將以與第一季持平為主，並持續透過產品組合優化與成本控管來因應快速變化的電子產業。財務長池梅娟則補充說明，第一季存貨水位來到 29.5 億元，相較於去年底的 25 億元增加約 4 億元，存貨周轉天數也由去年底的 51 天上升到 58 天，這主要是針對後續訂單進行備料，同時因應當前市場缺料議題而採取策略性備料。

在人工智慧布局方面，精英今年於台北國際電腦展已向市場推出代理式 AI 的軟硬體協同架構。該架構由迷你個人電腦負責地端的初步算力與決策，工作站則負責複雜的推論與模型執行，透過立體分工模式降低企業部署與託管成本。這種運作模式不僅能顯著降低資料傳輸成本、提升運算效率，還能保障資料 100% 不外流，全面滿足企業客戶對資料安全與應用落地的剛性需求。