盤後速報 - 伯特光(6859)次交易(29)日除息2元，參考價123.0元
鉅亨網新聞中心
伯特光(6859-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為123.0元，相較今日收盤價125.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|125.00
|2.0
|1.6%
|0.0
|2025/04/10
|133.5
|2.5
|1.87%
|0.0
|2024/03/29
|139.0
|2.0
|1.44%
|0.0
|2023/08/30
|137.0
|2.0
|1.46%
|1.0
|2022/08/18
|162.0
|1.5
|0.93%
|1.0
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