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盤後速報 - 伯特光(6859)次交易(29)日除息2元，參考價123.0元

鉅亨網新聞中心

伯特光(6859-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為123.0元，相較今日收盤價125.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 125.00 2.0 1.6% 0.0
2025/04/10 133.5 2.5 1.87% 0.0
2024/03/29 139.0 2.0 1.44% 0.0
2023/08/30 137.0 2.0 1.46% 1.0
2022/08/18 162.0 1.5 0.93% 1.0


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