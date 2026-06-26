盤後速報 - 久禾光(6498)次交易(29)日除息4.5元，參考價90.5元
鉅亨網新聞中心
久禾光(6498-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
首日參考價為90.5元，相較今日收盤價95.00元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|95.00
|4.5
|4.74%
|0.0
|2025/06/19
|95.5
|2.6406
|2.77%
|0.0
|2024/06/21
|85.1
|2.5
|2.94%
|0.0
|2023/08/24
|46.45
|2.4817
|5.34%
|0.0
|2022/08/23
|32.5
|0.9907
|3.05%
|1.9814
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