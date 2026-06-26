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盤後速報 - 久禾光(6498)次交易(29)日除息4.5元，參考價90.5元

鉅亨網新聞中心

久禾光(6498-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為90.5元，相較今日收盤價95.00元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 95.00 4.5 4.74% 0.0
2025/06/19 95.5 2.6406 2.77% 0.0
2024/06/21 85.1 2.5 2.94% 0.0
2023/08/24 46.45 2.4817 5.34% 0.0
2022/08/23 32.5 0.9907 3.05% 1.9814


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