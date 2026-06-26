盤後速報 - 友威科(3580)次交易(29)日除息1.2元，參考價90.6元
鉅亨網新聞中心
友威科(3580-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為90.6元，相較今日收盤價91.80元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|91.80
|1.2
|1.31%
|0.0
|2025/06/27
|71.0
|3.0
|4.23%
|0.0
|2024/06/27
|79.8
|2.02
|2.53%
|0.0
|2023/06/29
|56.2
|4.5
|8.01%
|0.0
|2022/06/27
|55.3
|2.1
|3.8%
|0.0
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