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盤後速報 - 友威科(3580)次交易(29)日除息1.2元，參考價90.6元

鉅亨網新聞中心

友威科(3580-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為90.6元，相較今日收盤價91.80元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 91.80 1.2 1.31% 0.0
2025/06/27 71.0 3.0 4.23% 0.0
2024/06/27 79.8 2.02 2.53% 0.0
2023/06/29 56.2 4.5 8.01% 0.0
2022/06/27 55.3 2.1 3.8% 0.0


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