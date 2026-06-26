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盤後速報 - 黑松(1234)次交易(29)日除息1.65元，參考價33.3元

鉅亨網新聞中心

黑松(1234-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

首日參考價為33.3元，相較今日收盤價34.95元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.72%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 34.95 1.65 4.72% 0.0
2025/06/30 42.1 1.9 4.51% 0.0
2024/07/01 44.65 1.9 4.26% 0.0
2023/07/10 40.85 1.8 4.41% 0.0
2022/07/22 34.65 1.7 4.91% 0.0


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