盤後速報 - 黑松(1234)次交易(29)日除息1.65元，參考價33.3元
鉅亨網新聞中心
黑松(1234-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
首日參考價為33.3元，相較今日收盤價34.95元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.72%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|34.95
|1.65
|4.72%
|0.0
|2025/06/30
|42.1
|1.9
|4.51%
|0.0
|2024/07/01
|44.65
|1.9
|4.26%
|0.0
|2023/07/10
|40.85
|1.8
|4.41%
|0.0
|2022/07/22
|34.65
|1.7
|4.91%
|0.0
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