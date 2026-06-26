盤後速報 - 崑鼎(6803)下週(7月3日)除息15.78元，預估參考價272.22元
鉅亨網新聞中心
崑鼎(6803-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.78元。
以今日(6月26日)收盤價288.00元計算，預估參考價為272.22元，息值合計為15.78元，股息殖利率5.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
崑鼎(6803-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資。近5日股價上漲0.52%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|288.00
|15.7846
|5.48%
|0.0
|2025/07/03
|300.5
|15.244
|5.07%
|0.0
|2024/07/04
|314.0
|14.4862
|4.61%
|0.0
|2023/07/03
|319.0
|13.5061
|4.23%
|0.0
|2022/07/01
|249.0
|11.9433
|4.8%
|0.0
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