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盤後速報 - 崑鼎(6803)下週(7月3日)除息15.78元，預估參考價272.22元

鉅亨網新聞中心

崑鼎(6803-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.78元。

以今日(6月26日)收盤價288.00元計算，預估參考價為272.22元，息值合計為15.78元，股息殖利率5.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

崑鼎(6803-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資。近5日股價上漲0.52%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 288.00 15.7846 5.48% 0.0
2025/07/03 300.5 15.244 5.07% 0.0
2024/07/04 314.0 14.4862 4.61% 0.0
2023/07/03 319.0 13.5061 4.23% 0.0
2022/07/01 249.0 11.9433 4.8% 0.0

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崑鼎288+0.00%

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