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盤中速報 - 台勝科(3532)大跌7.12%，報345.5元

鉅亨網新聞中心

台勝科(3532-TW)26日12:02股價下跌26.5元，報345.5元，跌幅7.12%，成交546張。

台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌4.62%，集中市場加權指數下跌0.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+141 張
  • 外資買賣超：-183 張
  • 投信買賣超：+306 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：-551 張
  • 融券增減：-84 張

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