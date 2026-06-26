盤中速報 - 台勝科(3532)大跌7.12%，報345.5元
鉅亨網新聞中心
台勝科(3532-TW)26日12:02股價下跌26.5元，報345.5元，跌幅7.12%，成交546張。
台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌4.62%，集中市場加權指數下跌0.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+141 張
- 外資買賣超：-183 張
- 投信買賣超：+306 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：-551 張
- 融券增減：-84 張
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