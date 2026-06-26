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盤中速報 - 恆生指數下跌-514點至22562.91點，跌幅2.23%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日10:49，恆生指數下跌514點（或2.23%），暫報22562.91點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.54%
  • 近 1 月：-9.88%
  • 近 3 月：-8.92%
  • 近 6 月：-10.62%
  • 今年以來：-9.96%

焦點個股


大中華區概念領跌-5.94%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.74% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 7.21% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 5.1% 。

電子零件概念領跌-5.87%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 13.06% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 9.9% ; 麗年國際(09918-HK) 下跌 7.37% 。


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相關行情

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恆生指數22565.57-2.22%
舜宇光學科技58.550-12.6%
高偉電子21.340-11.2%
麗年國際0.880-7.37%
ＸＬ二南方恒科2.814-7.74%
ＸＬ二南方滬深三5.285-7.12%
ＦＬ二南方國指2.272-5.02%

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