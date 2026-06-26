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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-142.87點至4263.05點，跌幅3.24%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日10:28，恆生科技指數下跌142.87點（或3.24%），暫報4263.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.31%
  • 近 1 月：-9.52%
  • 近 3 月：-10.5%
  • 近 6 月：-19.88%
  • 今年以來：-20.12%

焦點個股


電子零件概念領跌-5.62%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 12.39% ; 瀚源控股(00439-HK) 下跌 10.58% ; 麗年國際(09918-HK) 下跌 7.37% 。

大中華區概念領跌-4.62%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 6.49% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 4.57% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.1% 。


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相關行情

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舜宇光學科技58.550-12.6%
瀚源控股0.500-3.85%
麗年國際0.880-7.37%
ＸＬ二南方恒科2.814-7.74%
ＸＬ二南方滬深三5.285-7.12%
ＦＬ二南方國指2.272-5.02%

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