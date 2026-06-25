鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰投信因利害關係人內控疏失導致旗下全委及基金慘賠，外界關切國泰金控 (2882-TW) 子公司是否出現橫向聯繫失靈，以及國泰世華銀行董事長郭明鑑兼職家數是否過多。對此，金管會官員今 (25) 日例會上表示，檢查局已派員進駐國泰投信進行檢查，仍在行政程序當中，若有違反《基金管理辦法》或《全委管理辦法》，將依規定來辦理；至於兼職數量問題，官員重申要回歸公司治理，目前來看，郭明鑑任職董事長期間均依法申報。
國泰世華銀行日前發出聲明，強調「郭明鑑兼職皆依法申報」，媒體質疑為何同屬金控體系的國泰投信會不知情，進而誤踩利害關係人紅線，導致全委帳戶大虧 4.54 億元、8 檔基金從優補償 4.9 億元，金控內稽內控是否出現問題？
證期局副局長黃厚銘表示，國泰投信已於日前公告補償方案，行政程序上正在釐清是否違反相關管理辦法。檢查局副局長古坤榮則證實，目前已派員赴國泰投信檢查了解中，目前監理評估暫以投信為主，但強調「對其餘子公司並未設限」，將持續動態評估。
銀行局副局長張嘉魁補充，依據《銀行法》規定，銀行負責人有義務提供利害關係人名單供自身銀行建檔控管；然而，國泰世華銀行與國泰投信為「各自獨立之法人個體」，受限於《個資法》，兩家公司所蒐集的資料僅供內部自身依業法規範使用。
張嘉魁指出，目前國泰世華銀行皆有收到郭明鑑的兼職申報，且清查後這些兼職公司與銀行皆無授信往來。
有媒體報導指出，郭明鑑除了在台灣兼任世芯 - KY 獨董、榮成董事外，另外還兼任香港遠東宏信、順誠控股及深圳華利集團獨董，國內外兼職多達 6 個，媒體憂心「董事長是一銀之本，兼職這麼多如何專心盯場？」，並呼籲銀行局應效法歐洲，直接對銀行負責人的兼職家數設立硬性上限。
張嘉魁引述《銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則》第三條之二指出，法規已明定負責人兼職應確保本職之有效執行，且「銀行本身應定期對負責人之兼職績效予以考核」，並作為是否續兼或酌減職務的依據。主管機關會持續觀察該行是否維持有效健全經營，至於「兼職是否過多」，金管會現階段不予評論。
此外，針對霖園蔡家成員蔡鎮宇今日以「股東身份」發出沉重聲明，金管會主秘尚光琪與銀行局官員對此回應，根據初步了解，蔡鎮宇目前並非國泰金控的大股東，在金控也沒有擔任任何董監事席次，亦無指派法人代表。
因此，金管會將其定位為「蔡鎮宇個人的行為」，與先前主管機關嚴厲裁罰的「大股東干政」性質不同，由於其缺乏對金控實質運作的著力空間，金管會仍將敦促國泰金控以公司治理機制自行評估處理。
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