鉅亨速報

盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大漲5.28%，報1510.76美元

鉅亨網新聞中心

芯源系統(MPWR-US)截至台北時間25日21:30股價上漲75.81美元，報1510.76美元，漲幅5.28%，成交量9,545（股），盤中最高價1510.76美元、最低價1495.18美元。

美股指數盤中表現

芯源系統(MPWR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.92%
  • 近 1 月：-9.74%
  • 近 3 月：+30.26%
  • 近 6 月：+50.53%
  • 今年以來：+58.32%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報芯源系統

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007382.330.33%
道瓊指數52490.391.24%
NASDAQ25454.99-0.08%
費城半導體13803.982.57%
芯源系統1434.67-0.02%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty