盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大漲5.28%，報1510.76美元
鉅亨網新聞中心
芯源系統(MPWR-US)截至台北時間25日21:30股價上漲75.81美元，報1510.76美元，漲幅5.28%，成交量9,545（股），盤中最高價1510.76美元、最低價1495.18美元。
美股指數盤中表現
芯源系統(MPWR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.92%
- 近 1 月：-9.74%
- 近 3 月：+30.26%
- 近 6 月：+50.53%
- 今年以來：+58.32%
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