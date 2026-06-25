鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-25 17:51

金管會今 (25) 日公布對華南銀行裁處案，因旗下 3 家分行陸續爆發行員挪用客戶款項、私自留置結帳溢額款項等事件，受影響客戶共 9 人，合計挪用及不法侵占金額新台幣 462.86 萬元。金管會認定華南銀行未能完善建立且未確實執行內部控制制度，嚴重違反銀行法相關規定，依法核處 800 萬元罰鍰，並提出五項監理要求。

華南銀行3分行前行員挪用客戶資金 金管會開罰800萬元。(鉅亨網資料照)

銀行局副局長張嘉魁於今天金管會例會上說明，華南銀行此次缺失並非單一事件，涉及積穗分行、士林分行及台南分行共三家營業據點。不法手法包含盜蓋客戶印章、偽造簽章提領台外幣存款、私自留置客戶卡費溢額，甚至竄改國外匯入款之受款人帳號，手法多元且時間跨度極長。3 名涉案行員目前均已依規定遭到銀行開除處分。

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他進一步指出，積穗分行舞弊案發生於去年 8 月，有客戶發現自己存摺內有異常資金變動，調查發現，該分行行員私下盜蓋客戶印章、並偽造客戶簽章，私自提領客戶新台幣 5 萬元，華南銀行隨即於去年 8 月向金管會通報重大偶發事件。

士林分行的違規情事則涉及信用卡卡費結帳溢額之侵占，同樣於去年 8 月，行員在經辦信用卡繳款業務時，私自將客戶溢繳的 3 千多元款項留置。華南銀行於去年 9 月對此通報重大偶發事件。

情節最嚴重的則是台南分行，涉案行員竟利用職務之便，長期竄改客戶的外匯存款及國外匯入款受款人資料，不法挪用金額高達 457 萬元，受影響客戶高達 7 人。犯罪時間自民國 106 年 9 月起至 114 年 8 月止，長達 8 年時間皆未被總行察覺，直至去年 12 月才被通報重大偶發事件。

銀行局副局長張嘉魁強調，「針對這種跨分行、連續發生的重大違規情況，金管會絕對不會姑息，必須全面檢視整體的內控缺失。金融業是以誠信為本的行業，絕不容許此類侵害客戶權益的事情發生，金管會已責令華南銀行進行通盤檢討。」

金管會指出，華南銀行在內部控制上存在嚴重漏洞，首先是「未完善建立內部控制制度」，包含總行的「員工帳戶異常資金往來控管機制」流於形式，涉案行員皆因標準過低而未被列入高風險名單，未能發揮預警功能；且存匯與外匯交易系統控管不嚴，竟容許連續多筆交易無須插入存摺，甚至在無摺狀況下能選擇未連動扣帳，形成防弊盲區。

其次為「未確實執行內部控制制度」，分行主管在覆核信用卡繳款與存匯業務時，流於蓋章、未落實比對傳票與客戶實際繕寫金額；外匯業務主管更是多次未核對電腦系統，在水單內容不符的情況下仍核准解款，導致弊端連連。此外，短時間內多位行員出現嚴重行為偏頗，顯示董事會與管理階層在形塑企業誠信文化上流於口號，落實嚴重不足。

除了核處 800 萬元罰鍰外，金管會也對華南銀行提出五項監理要求，一、全面通盤檢討：檢討相關交易資訊系統、作業流程、覆核機制，強化「三道防線」模型應踐行之調查程序。二、型塑誠信文化：透過日常管理與多元獎懲制度，將誠信理念真正落實於員工基層。