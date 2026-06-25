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盤中速報 - 安國(8054)急拉3.15%報131.5元，成交10,471張

鉅亨網新聞中心

安國(8054-TW)近5分K漲速3.15%，25日10:34報131.5元，成交10,471張，今日跌幅為3.66％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

安國(8054-TW)近5日股價上漲37.05% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 3.56%。櫃買市場加權指數 上漲 2.02%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,676 張
  • 外資買賣超：+9,178 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：+478 張
  • 融資增減：+699 張
  • 融券增減：+271 張


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