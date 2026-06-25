鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-25 09:33

蘋果 (AAPL-US) 首款折疊 iPhone 量產倒數計時，供應鏈消息稱，之前制約進度的鉸鏈問題已基本解決，蘋果 9 月發表會時間表保持不變。

據《The Elec》 24 日（周三）報導，蘋果已完成折疊 iPhone 螢幕、外殼、機械零件等主要規格確認，正式進入量產準備階段。鴻海 (2317-TW) 將負責初期產量生產。今年 4 月已完成首輪試產，量產預計 7 月下旬前後啟動。

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此前鉸鏈問題一度引發業界對發表時間表的擔憂。業界消息人士透露，在數百萬次循環的耐久性測試中，鉸鏈出現了輕微異響，部分組裝工序的公差也大於預期，導致不良率上升。

不過，該消息人士表示，這些問題目前大多已得到解決。

蘋果今年 9 月發表會的新品結構預料會出現變化，重點將集中在 Pro、Pro Max 以及折疊 Ultra 等高階機型，強化旗艦產品的技術展示屬性。

標準版 iPhone 的發表節奏可能被進一步分拆，從以往秋季集中發表調整為更分散的多階段策略，最早可能延後至明年春季單獨發布。