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盤後速報 - 玉山金(2884)下週(7月1日)除息1.4元，預估參考價33.6元

鉅亨網新聞中心

玉山金(2884-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

以今日(6月24日)收盤價35.00元計算，預估參考價為33.6元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

玉山金(2884-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲1.7%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/01 35.00 1.4 4.0% 0.0
2025/07/22 34.2 1.2 3.51% 0.100151
2024/07/25 29.8 1.2 4.03% 0.200332
2023/07/27 26.95 0.18939 0.7% 0.37877
2022/07/28 29.35 0.67 2.28% 0.6739

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