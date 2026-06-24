盤後速報 - 玉山金(2884)下週(7月1日)除息1.4元，預估參考價33.6元
鉅亨網新聞中心
玉山金(2884-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
以今日(6月24日)收盤價35.00元計算，預估參考價為33.6元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
玉山金(2884-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲1.7%，集中市場加權指數上漲2.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/01
|35.00
|1.4
|4.0%
|0.0
|2025/07/22
|34.2
|1.2
|3.51%
|0.100151
|2024/07/25
|29.8
|1.2
|4.03%
|0.200332
|2023/07/27
|26.95
|0.18939
|0.7%
|0.37877
|2022/07/28
|29.35
|0.67
|2.28%
|0.6739
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇