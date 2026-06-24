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盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1057.05點至46043.6點，跌幅2.24%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日01:33，集中市場加權指數下跌1057.05點（或2.24%），暫報46043.60點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.82%
  • 近 1 月：+11.43%
  • 近 3 月：+43.94%
  • 近 6 月：+66.37%
  • 今年以來：+62.62%

焦點個股


黃金概念概念領跌-2.70%。其中 金益鼎(8390-TW) 下跌 3.96% ; 光洋科(1785-TW) 下跌 3.34% ; 佳龍(9955-TW) 上漲 0% 。

金融MOU概念領跌-1.82%。其中 元大金(2885-TW) 下跌 3.37% ; 國泰金(2882-TW) 下跌 2.64% ; 中信金(2891-TW) 下跌 2.62% 。


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集中市場加權指數46043.6-2.24%
現貨黃金4067.50-0.99%
金益鼎108.5-4.41%
光洋科144-3.68%
佳龍26.85+0.00%
元大金66.1-3.22%
國泰金110-3.08%
中信金69.9-3.45%

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