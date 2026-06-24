盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1057.05點至46043.6點，跌幅2.24%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日01:33，集中市場加權指數下跌1057.05點（或2.24%），暫報46043.60點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.82%
- 近 1 月：+11.43%
- 近 3 月：+43.94%
- 近 6 月：+66.37%
- 今年以來：+62.62%
焦點個股
黃金概念概念領跌-2.70%。其中 金益鼎(8390-TW) 下跌 3.96% ; 光洋科(1785-TW) 下跌 3.34% ; 佳龍(9955-TW) 上漲 0% 。
金融MOU概念領跌-1.82%。其中 元大金(2885-TW) 下跌 3.37% ; 國泰金(2882-TW) 下跌 2.64% ; 中信金(2891-TW) 下跌 2.62% 。
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