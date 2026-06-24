盤中速報 - 微矽電子-創(8162)急拉3.43%報84.3元，成交576張
鉅亨網新聞中心
微矽電子-創(8162-TW)近5分K漲速3.43%，24日11:22報84.3元，成交576張，今日漲幅為2.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
微矽電子-創(8162-TW)近5日股價上漲18% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 4.18%。集中市場加權指數 上漲 2.82%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+113 張
- 外資買賣超：+108 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+479 張
- 融券增減：+1 張
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