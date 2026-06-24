盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.21%，總成交額336.94億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現強勁，24日09:34相關指數上漲2.21%，總成交額336.94億元，大盤占比9.18%。
該產業上漲家數35、下跌家數23、平盤家數6。領漲個股光鼎(6226-TW)24日09:33股價上漲1.35元，報15.1元，漲幅9.82%。
光 電 業近5日上漲8.2%，集中市場加權指數上漲2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+8.2%
|+2.82%
|近一月
|+20.48%
|+11.43%
|近三月
|+75.81%
|+43.94%
|近六月
|+107.94%
|+66.37%
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