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盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.21%，總成交額336.94億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現強勁，24日09:34相關指數上漲2.21%，總成交額336.94億元，大盤占比9.18%。

該產業上漲家數35、下跌家數23、平盤家數6。領漲個股光鼎(6226-TW)24日09:33股價上漲1.35元，報15.1元，漲幅9.82%。

光 電 業近5日上漲8.2%，集中市場加權指數上漲2.82%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +8.2% +2.82%
近一月 +20.48% +11.43%
近三月 +75.81% +43.94%
近六月 +107.94% +66.37%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數46437.34-1.41%
光鼎15.1+9.82%

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