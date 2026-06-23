盤中速報 - 費城半導體大跌7.01%，報13609.19點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日09:30，費城半導體下跌1025.53點（或7.01%），暫報13609.19點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.8%
- 近 1 月：+19.93%
- 近 3 月：+90.79%
- 近 6 月：+104.81%
- 今年以來：+106.61%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌11.53%；安謀控股公司(ARM-US)下跌10.16%；安可(AMKR-US)下跌9.65%；應用材料(AMAT-US)下跌9.53%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌9.38%。
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