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盤中速報 - 費城半導體大跌7.01%，報13609.19點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:30，費城半導體下跌1025.53點（或7.01%），暫報13609.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.8%
  • 近 1 月：+19.93%
  • 近 3 月：+90.79%
  • 近 6 月：+104.81%
  • 今年以來：+106.61%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌11.53%；安謀控股公司(ARM-US)下跌10.16%；安可(AMKR-US)下跌9.65%；應用材料(AMAT-US)下跌9.53%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌9.38%。


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費城半導體13619.19-6.94%
美光科技1088.97-10.1%
安謀控股公司373.8-8.32%
安可87.1422-6.85%
應用材料582.88-8.95%
邁威爾科技282.98-8.08%

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