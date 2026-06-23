鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.65元，其中最高估值2.82元，最低估值2.15元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.82(2.82)
|3.4
|3.86
|最低值
|2.15(2.06)
|2.55
|2.3
|平均值
|2.6(2.54)
|3.04
|2.98
|中位數
|2.65(2.53)
|3.07
|2.9
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|277.97億
|281.22億
|288.67億
|最低值
|263.59億
|266.81億
|272.67億
|平均值
|270.22億
|274.55億
|280.76億
|中位數
|270.97億
|274.38億
|280.85億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|6.97
|3.03
|3.02
|3.21
|1.68
|營業收入
|331.97億
|311.26億
|282.13億
|282.07億
|277.45億
詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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