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鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為45.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.53元上修至2.65元，其中最高估值2.82元，最低估值2.15元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值2.82(2.82)3.43.86
最低值2.15(2.06)2.552.3
平均值2.6(2.54)3.042.98
中位數2.65(2.53)3.072.9

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值277.97億281.22億288.67億
最低值263.59億266.81億272.67億
平均值270.22億274.55億280.76億
中位數270.97億274.38億280.85億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS6.973.033.023.211.68
營業收入331.97億311.26億282.13億282.07億277.45億

詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKMX

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