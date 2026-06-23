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盤中速報 - 義隆(2458)大跌7%，報166元

鉅亨網新聞中心

義隆(2458-TW)23日12:58股價下跌12.5元，報166.0元，跌幅7%，成交6,409張。

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。

近5日股價上漲18.21%，集中市場加權指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,668 張
  • 外資買賣超：+1,747 張
  • 投信買賣超：-496 張
  • 自營商買賣超：+417 張
  • 融資增減：+1,300 張
  • 融券增減：+40 張

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集中市場加權指數47100.65-1.34%
義隆166-7.00%

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