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盤中速報 - 鈺創(5351)大跌7.01%，報92.8元

鉅亨網新聞中心

鈺創(5351-TW)23日11:31股價下跌7元，報92.8元，跌幅7.01%，成交28,090張。

鈺創(5351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

近5日股價上漲10.15%，櫃買市場加權指數上漲5.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14,447 張
  • 外資買賣超：+14,388 張
  • 投信買賣超：+15 張
  • 自營商買賣超：+44 張
  • 融資增減：+1,475 張
  • 融券增減：+133 張

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